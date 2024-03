Domani D’Amato in piazza per lo “Stop al Nuovo Codice della Strage”

“Domani sarò in Piazza Sant’Apostoli per la manifestazione ‘Stop al Nuovo Codice della Strage’. La sicurezza deve essere una priorità nell’agenda politica e istituzionale e bisogna affrontare questo tema in modo serio, mentre la riforma al Codice della Strada è un’azione propaganda che non affronta assolutamente gli elementi essenziali per ridurre il numero di vittime sulla strada. Come promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure sono convinto che la parola d’ordine debba essere prevenzione, dobbiamo fare nostra la direttiva europea che ci dà come obiettivo dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050. Dalla destra al Governo e in Regione invece vedo solo tante chiacchiere e poca concretezza”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.