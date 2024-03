Abruzzo al voto, l’appello del Pd

Domenica 10 marzo gli elettori dell’Abruzzo sono chiamati al voto per l’elezione del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Grazie all’impegno del Partito Democratico, che ha lavorato testardamente per costruire un’alleanza larga e competitiva, a correre per il centrosinistra c’è Luciano D’Amico, candidato autorevole, unitario e in grado di battere la destra. La segreteria dem Elly Schlein è andata più volte nella regione visitando le quattro province abbruzzesi: 5 tappe e 36 comuni in poche settimane, un appuntamento dopo l’altro, nelle grandi città, come nell’entroterra, troppo spesso dimenticato dalla politica nazionale.

Con la nostra consueta newsletter settimanale partiamo dall’importante appuntamento elettorale in Abruzzo in un racconto che si snoda, come sempre, attraverso diversi temi. Dalla visita della delegazione di parlamentari di Pd, Avs, M5S, associazioni pacifiste e Ong al valico di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto, ai lavori del congresso elettorale del PSE che si è svolto a Roma l’1 e il 2 marzo, passando per la bella notizia arrivata dal tribunale di Padova, che rende inammissibili i ricorsi della Procura contro più di trenta atti di nascita di bambine e bambini con due mamme. Infine un’intervista a Roberta Mori, candidata unitaria a portavoce nazionale della Conferenza delle Democratiche.