Libri, Graziella Caliandro racconta la donna nella storia

Un confronto generazionale e il successo improvviso. Sono questi i capisaldi di “Una vita da favola – Quattro generazioni a confronto”, l’ultima fatica letteraria di Graziella Caliandro. Il successo di una quattordicenne, diventata all’improvviso famosa dopo un provino di canto e danza con la Walt Disney, crea la base sulla quale l’autrice – madre della ragazza – narra una vera e propria favola contemporanea, creando al contempo antefatti che risalgono ad epoche diverse.

Sfogliando le pagine entrano in gioco, man mano, altre persone fondamentali della sua famiglia: una vera e propria saga tra grandi gioie e profondi dolori in uno spazio temporale che parte dal 1900 ai giorni nostri, con quattro figure femminili protagoniste, in netto contrasto generazionale, ma accomunate da indomito coraggio ed una passione sovrana: la musica.

La “matriarca”, con grande personalità forgiata da un ambiente di antica ed austera nobiltà, nel 1902 si imbarcava su un bastimento insieme a tanti altri migranti verso il Sudamerica: un mese di navigazione infernale per poi approdare a Buenos Aires, per insegnare la lingua italiana e francese in una ricca casa coloniale. Al suo rientro in Italia, dopo essere rimasta vedova, si è trovata a gestire situazioni sempre più complesse nei confronti del marito della sua unica figlia, un despota prepotente ed irresponsabile. Fu infatti lei a mantenere con il suo lavoro per decenni figlia e nipoti.

La seconda figura femminile, cresciuta con i canoni d’irreprensibile educazione e diplomata al severo Conservatorio di Musica di Parma, si è trovata sposa innamorata di un giovane meridionale dalle radici culturali retrograde e dal carattere violento ispirato al patriarcato. Questa seconda protagonista è vittima di sfacciati, offensivi ed umilianti tradimenti ripetuti senza ritegno, e sola ad affrontare ogni sorta di sacrificio per mantenere i suoi tre figli abbandonati dall’uomo, senza alcun sostegno finanziario.

L’ombra della prepotenza, dei soprusi e della violenza ha investito appieno anche la terza protagonista femminile coinvolta in vicissitudini complicate dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Inconsciamente, lei cercava negli uomini che amava anche la comprensione e l’affetto di un padre, una figura mai presente, ma che aveva disperatamente desiderato. A lui non ha mai perdonato d’aver distrutto gli slanci ed i desideri dell’adolescenza e della sua prima giovinezza, isolata dal resto del mondo, perduta in sogni soffocati al loro nascere dietro una finestra a cercare qualcosa o qualcuno su cui far leva con le sue fantasie troncate da paura e solitudine.



La quarta figura femminile è la protagonista di una luminosa e poliedrica vita da favola, di successo e di rivincita nel mondo dello spettacolo come nella vita privata. Spesso oggetto di inevitabili invidie ma, come in tutte le favole che si rispettino, anche con momenti dolorosi pieni di avventurose incognite.

Tutto quanto descritto, è rigorosamente vero, con precisi riferimenti storici che avvengono durante la Seconda Guerra Mondiale. Con protagonisti autentici che si muovono soprattutto nell’attualità artistica e musicale di quei tempi, con descrizioni dettagliate e coinvolgenti di viaggi ed incontri incredibili anche a livelli internazionali. Lo stile narrativo è chiaro ed essenziale, essendo l’autrice Graziella Caliendro giornalista da oltre 50 anni.