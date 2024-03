Italia dei Diritti segnala situazioni di pericolo nei giardini comunali di Anguillara Sabazia

Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro si sta dimostrando molto attivo nell’area del lago di Bracciano. La responsabile in loco dell’IdD Ylenia Massimini segnala lo stato di grave degrado in cui versano i giardini comunali di Anguillara Sabazia:” Già all’esterno dei giardini dove sono ubicati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, si notano pezzi di legno in giacenza che nessuno toglie. Entrando all’interno dei giardini la situazione che troviamo sembra di totale abbandono con giochi per i bambini in pessimo stato che potrebbero anche creare dei pericoli per l’incolumità dei bambini stessi, panchine fatiscenti o talmente basse da non permettere una seduta comoda e soprattutto, una volta seduti, si fa molta difficoltà a rialzarsi proprio per la poca altezza da terra delle panchine. L’avvocato Pizzigallo sindaco di Anguillara Sabazia fino a ora si è mostrato molto solerte nel dare riscontro alle nostre segnalazioni, speriamo metta altrettanto impegno – conclude la Massimini – per ripristinare la sicurezza dell’area ludica dei giardini riparando i giochi o installarne di nuovi e sostituire le panchine fatiscenti in modo da permettere sedute in sicurezza per i frequentatori dei giardini”. Anche il Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna Carlo Spinelli invita il sindaco Pizzigallo a fare in modo che venga riportata la sicurezza all’interno dei giardini comunali:” La situazione che si apre ai nostri occhi entrando in questi giardini non è certo edificante per il comune lacustre e non da un buon esempio ai frequentatori della zona soprattutto ai bambini, che potrebbero avere una visione distorta su come viene gestita la cosa pubblica. Non solo ma lo stato in cui versano le strutture dei giardini, potrebbe creare un serio pericolo minando la sicurezza di bambini e adulti frequentatori dei giardini stessi. Si va incontro alla primavera e alle giornate gradevoli che spingono bambini e adulti a frequentare parchi e giardini, è auspicabile pertanto che nel giro di pochi giorni il sindaco Pizzigallo metta in moto l’iter burocratico per la risoluzione del problema in modo che giochi e panchine di questi giardini – conclude Spinelli – tornino a essere fruibili in assoluta sicurezza”.