Anche Vetralla ha “Il civico giusto”

Anche Vetralla ha il suo Civico Giusto. Si può ascoltare la storia e vedere il minidoc attraverso il qr code inciso sulla mattonella in bronzo collocata in Via Cassia Cura 12.

Una iniziativa voluta dalla sezione Anpi Renato Fabri, supportata dalla Provincia di Viterbo, raccontata dalla voce di Massimo Wertmuller, con testi di Maria Grazia Lancellotti e sigla finale “Non tutti gli uomini” di Luca Barbarossa.

Ideatore e coordinatore del progetto Il Civico Giusto è Paolo Masini sollecitato da Fabrizio Fantera figlio di Bruno giusto tra le nazioni. Il montaggio è di Mirko Bertarelli, le riprese di Mauro Franceschi della cooperativa sociale I Semi e le musiche originali di Francesca Buszomany.

Per Paolo Masini e Maria Grazia Lancellotti, coordinatrice della ricerca storica e della rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie”: “Una scelta di coraggio a pochi metri dalla via Cassia, dove scorrevano incessantemente i mezzi dei nazisti diretti a Roma, con il rischio che tutto ciò poteva comportare. Un atto, onorato a Yad Vascem con il riconoscimento per la famiglia Cecchini di Giusti tra le nazioni, che ora tutti potranno conoscere in maniera accessibile e allo stesso tempo approfondita”.

Per Pietro Nocchi Vice Presidente della Provincia di Viterbo: “Una storia che ci fa pensare al lampadiere che porta la luce dietro le sue spalle; non per far luce a se stesso ma per illuminare la strada di coloro che seguono. Siamo orgogliosi di sostenere come provincia progetti come questo”

Commenta Paolo Coppari dell’Anpi Vetralla “ci sentiamo molto gratificati dalla realizzazione di questo evento, per il quale ci siamo impegnati e nel quale abbiamo creduto, e ringraziamo tutti coloro che vi hanno contribuito. Il “Civico Giusto” per Derna e Saturno Cecchini consente di rendere omaggio a dei nostri concittadini che hanno dato con il loro comportamento testimonianza di civiltà, di generosità e di solidarietà umana, tale da costituire motivo di orgoglio e patrimonio condiviso della memoria storica dell’intera comunità vetrallese.

Per Angelarosa Trevi e Simonpietro Cecchini : “Come familiari di Derna e Saturno Cecchini siamo felici di essere coinvolti nel progetto del Civico Giusto: è un riconoscimento al loro senso di umanità e alla dimora che ha protetto la famiglia Fornari. Continueremo a custodire e diffondere questo patrimonio di memoria”

Il Civico Giusto è realizzato in collaborazione l’Archivio di Stato di Roma, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, l’Istituto Luce, il Circolo Gianni Bosio, l’Archivio Capitolino, Rai Teche, Camera di Commercio di Roma, Dipartimento Studi Umanistici di Roma Tre, Archivio Centrale dello stato, Archivio Riccardi, Roma Lazio Film Commission, Bottega Mortet per la realizzazione della mattonella artistica.

Il Comitato scientifico è presieduto da Michele Di Sivo Direttore dell’Archivio di Stato di Roma.

Come gli altri civici giusti realizzati, sarà possibile vedere il minidoc attraverso il qr code in Via Cassia Cura 12 o dal sito www.ilcivicogiusto.com.

Il Civico Giusto ha celebrato la Giornata Europea dei giusti con altri due civici: al Portico d’Ottavia con la voce di Edoardo Leo e a Casale Moravia a Sant’Agata di Fondi con la voce di Corrado Augias.