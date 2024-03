“Giovani criminologi crescono”: il progetto della Garante Infanzia Regione Lazio torna nelle scuole

Dopo il successo raccolto nell’edizione d’esordio, torna anche quest’anno “Giovani criminologi crescono”, il progetto a cura della dott.ssa Monica Sansoni (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio). Una vera e propria introduzione alla criminologia e al vasto mondo delle scienze forensi per la formazione di giovani criminologi.

In vista della nuova edizione del corso, una delegazione di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Veneto Salvemini di Latina incontrerà i colleghi del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina per l’avvio del progetto. Oggi si è tenuto il primo incontro pubblico al Liceo Statale Alessandro Manzoni di Latina.

Il progetto è destinato agli studenti ed è finalizzato a permettere ai partecipanti di acquisire la consapevolezza del reato, del trattamento del suo autore e delle forme di assistenza e tutela delle vittime. Può essere collocato in un percorso formativo generale o di introduzione più specifica alle materie trattate. Verranno affrontati e approfonditi i principali ambiti di competenza in cui la figura professionale del criminologo può essere coinvolto.

Durante il corso, che prevedrà attività pratiche come la simulazione del processo, ci sarà spazio soprattutto per la teoria con un corso base di analisi e approfondimento di un fenomeno sociale e delle diverse tipologie di violenza e comportamenti aggressivi a scuola e nel contesto familiare. Verranno illustrate le linee guida per una giustizia a misura di minore, spiegando anche le procedure penali e le tecniche investigative proprie della criminalità minorile. Si parlerà, inoltre, di personalità del minore, oltre che di computer crime e dei pericoli della rete. Infine ci sarà un excursus sulle misure di sicurezza e le misure alternative durante e dopo la fase processuale.