Ladispoli, la città del cemento ciclabile

Riceviamo e pubblichiamo – Sembra che il sindaco Grando si diverta a disegnare una città schizofrenica, dove da un lato “piazza” piste ciclabili che cambiano tragitto senza logica apparente mentre dall’altro, in quel caso con la logica del costruttore rapace, prevede piani commerciali e abitativi in una zona, la via Aurelia, di elevato interesse agricolo e storico-culturale. Ma i ladispolani sanno a cosa stanno andando incontro? Fissiamo alcuni punti fermi:

“Costruire nuove case arricchisce i costruttori e impoverisce i piccoli proprietari”: Lo sanno anche i bambini che quando esce un nuovo modello di auto il precedente perde inevitabilmente valore. Lo stesso avviene con le case, più se ne costruiscono e piu quelle presenti perdono valore.. avete votato un sindaco che vi sta impoverendo!

2. “piu aumenta la popolazione e meno servizi hai a disposizione”:

Se aumenti l’offerta di case aumenti la popolazione e questo significa piu traffico, piu file alla posta, al comune ecc. meno acqua a disposizione e meno parcheggi, quindi più stress. Ladispolani.. avete votato un sindaco che vi sta stressando.

E le ciclabili? Bravi direte voi e lo diciamo anche noi..brava regione e brava città metropolitana che ci hanno messo i soldi ma la realizzazione, appaltata dal nostro sindaco, lascia molto a desiderare come qualità di realizzazione, senza parlare del tragitto che dovrebbe passare attraverso una delle poche vie alberate di Ladispoli e, per questo motivo, ci associamo alle perplessità espresse da qualche associazione ambientalista circa la tutela dei platani presenti.

Prima o poi il vento che viene dalla Sardegna spazzerà via questi figuri, purtroppo ci lasceranno tanti problemi irrisolti, anzi aggravati dalla loro passione immobiliare che si traduce nello slogan “ a chi i vantaggi?..a noi! A chi le fregature?.. a voi”

Ps il 7 marzo alle ore 16.30 ci sarà il consiglio comunale che farà approvare la cementificazione di Ladispoli, intervenite per capire il vostro futuro.

Gruppo territoriale M5S Ladispoli-Santa Marinella