Al via il progetto Naturaset, lo start il 4 marzo nei due istituti

Sono impegnati il “Silvestri” di Trevignano e il “San Francesco” di Anguillara

Che la nostra associazione sia da sempre attenta al mondo della scuola lo abbiamo scritto e testimoniato da molti anni. Tanti, infatti, sono stati i progetti di supporto alla didattica portati avanti presso le scuole del nostro territorio, volti a offrire agli studenti occasioni di sviluppo di conoscenze e competenze specifiche.

L’agone nuovo quindi è convinto che questo progetto è un’occasione, sia per un avvicinamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, sia rispetto alla diffusione di pratiche didattiche innovative, centrate sull’attività laboratoriale e formazione delle competenze.

L’associazione, infatti, si configura come un micro cosmo imprenditoriale relativo al settore dell’informazione con particolare riferimento al giornalismo ma, ancor più funge da traino e da tratto d’unione tra la scuola e le molteplici realtà lavorative presenti sul territorio grazie ad una trentennale presenza, che ci riconosce come punto di riferimento consolidato.

Anche nel corso del 2024 non mancheremo di proporre nuove occasioni di collaborazione nelle scuole e al contempo di mantenere l’attenzione alta su luci e ombre per l’andamento nell’applicazione del dettame normativo e ampliare la collaborazione con l’ente parco Bracciano-Martignano. Le scuole, in particolare, hanno potuto trarre profitto dall’esperienza dei professionisti che operano in collaborazione con l’associazione e che hanno messo a disposizione le loro competenze per parlare e confrontarsi con i ragazzi, al fine di evidenziare le opportunità della nostra società su temi di attualità e di interesse come l’ambiente, l’energia…

Siamo convinti dell’importanza dell’impegno sociale e della testimonianza civile dei valori che sono alla base della nostra scelta associativa, tuttavia le modalità di azione non le abbiamo mai date per scontate. Infatti, ’obiettivo del ragionamento in questa introduzione al Progetto “Naturaset”, è semplicemente quello di riportare ai nostri studenti il senso di responsabilità e la discussione che costantemente anima la nostra associazione, il mondo della scuola e quanti che ha vario titolo, collaborano in questo o altri progetti. Un’occasione importante da sviluppare e migliorarci insieme.

Un sentito ringraziamento alle scuole I.C. T. Silvestri di Trevignano Romano e I.C. San Francesco di Anguillara Sabazia che hanno accettato questo progetto proposto dall’Ente parco. Al progetto partecipano Angelica Vision ed Enea, che porteranno la loro esperienza cinematografica che scientifica. Primo appuntamento il 4 marzo, nella stessa mattinata, nei due istituti, la presentazione del progetto, con la partecipazione delle amministrazioni comunali.

Per l’associazione L’agone nuovo

Giovanni Furgiuele