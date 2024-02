La manifestazione organizzata a Pisa per chiedere il cessate il fuoco a Gaza è durata poco. Gli agenti della polizia, schierati a protezione di uno degli accessi della piazza dei Cavalieri, dove si affaccia la sede centrale dell’Università, hanno infatti caricato con manganellate gli studenti in strada. Undici docenti del liceo artistico “Russoli” (che si “affaccia” sulla strada) hanno scritto una lettera per denunciare la “violenza inaudita” a cui hanno assistito.