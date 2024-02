XV municipio, altro open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica

“Nuovo appuntamento in Municipio XV con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 24 febbraio dalle 8.30 alle 15.00 sarà possibile rinnovare il documento presso gli Uffici Anagrafici di Via Flaminia 872. Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, come sempre è necessaria la prenotazione online tramite l’Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) esclusivamente nella giornata di venerdì 23 febbraio a partire dalle 9 fino a esaurimento delle disponibilità.

Negli ultimi due anni con un grande lavoro dell’Amministrazione municipale con Roma Capitale, sul nostro territorio sono state garantite trentanove aperture straordinarie nei fine settimana per un totale di circa tremila documenti emessi solo nel week end. Grazie al personale del Municipio per essere sempre a disposizione, c’è ancora tanto lavoro da fare ma siamo ogni giorno a lavoro per migliorare un servizio indispensabile alla cittadinanza per cui sono già stati dimezzati i tempi di attesa.” Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.