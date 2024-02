Canale Monterano, scuole, nuovi banchi e arredi

Riceviamo e pubblichiamo – In quasi 8 anni le nostre scuole hanno cambiato completamente il mobilio, con rinnovi continui. Ma non bisogna mai fermarsi e allora proprio in questi giorni sono stati consegnati da parte dell’Amministrazione Comunale nuovi banchi e cattedre per la scuola dell’Infanzia nei plessi di Canale e Montevirginio.

Si vanno ad aggiungere alla fornitura di pensiline para pioggia installate presso la Scuola Secondaria e le protezioni parapetto in ferro installate nelle aule e nel salone del piano superiore della Scuola Primaria.

“Vogliamo dare risposte concrete alle esigenze delle scuole – ha spiegato l’assessore comunale alla Scuola Formazione e Diritto allo Studio, Valeria Pasquali – per garantire agli studenti e al personale del mondo della scuola ambienti sicuri. Un piccolo traguardo verso l’obiettivo più grande di migliorare e continuare a rendere le nostre scuole sempre piú belle ed accoglienti “.