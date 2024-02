Il Viaggio delle Memoria prosegue con la tappa al Mausoleo delle Fosse Ardeatin

Il Viaggio delle Memoria prosegue con la tappa al Mausoleo delle Fosse Ardeatine con le classi delle scuole superiori che hanno partecipato al viaggio organizzato da Roma Capitale e Città metropolitana nei campi di concentramento nazisti di Auschwitz-Birkenau. Oltre al Vicesindaco della Città metropolitana, Pierlugi Sanna, hanno partecipato l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, il Professore Umberto Gentiloni, Marco Caviglia della Fondazione Museo della Shoah, Il Presidente dell’ANFIM, Francesco Albertelli e la guida del Mausoleo, Col. Francesco Sardone.

“E’ un cammino verso la conservazione della memoria e l’attualizzazione della stessa. Abbiamo ripercorso il dramma di quanti furono trucidati dai nazisti, con la complicità dei fascisti, in questo luogo che è anche simbolo di libertà e democrazia. Questi valori li vogliamo coniugare con i temi della pace e della libertà che in questo sacrario sono rappresentati da romani e persone provenienti dal territorio provinciale, che con il loro sacrificio umano sono da esempio per le nuove generazioni”. Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma