Città metropolitana e l’incontro con i sindacati NCC

Si è svolto un incontro con le sigle sindacali degli Ncc per l’aggiornamento del regolamento per i servizi pubblici non di linea che come Città Metropolitana stiamo portando avanti per fornire ai Comuni un algoritmo necessario per stabilire il numero di autorizzazioni necessarie al fabbisogno locale.

Nei prossimi giorni daremo l’incarico ad un tecnico, ingegnere trasportista, di provvedere alla realizzazione di questo algoritmo.

“Si è ritenuto necessario, d’intesa con i Sindacati, richiedere un incontro con la Regione Lazio per cercare di ampliare e aggiornare i criteri su cui si basa il numero di autorizzazioni per ogni Comune, in quanto la legge regionale che disciplina tale attività risale al 1993, non tenendo in conto i nuovi presupposti e flussi per gli spostamenti che si sono venuti a creare nel corso degli anni.

Inoltre, in collaborazione con la camera di commercio di Roma, la Città Metropolitana ha promosso un serio intervento di semplificazione e digitalizzazione delle procedure finalizzate al rilascio delle abilitazione ncc. Entro il mese di agosto saranno modificate le modalità procedurali per gestire le selezioni finalizzate al rilascia dei titoli abilitativi al noleggio con conducente.

Un incontro molto positivo che ha visto la partecipazione di molte sigle sindacali; un’occasione di confronto utile per ascoltare le esigenze di categoria e per ragionare insieme sui futuri sviluppi.

Nelle prossime settimane incontreremo anche le sigle sindacali dei Taxi per ragionare insieme a loro sull’aggiornamento del regolamento”.

Manuela Chioccia, Consigliera Delegata Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma