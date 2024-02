Daymè Arocena protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”

La cantante e compositrice cubana Daymè Arocena sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista Daymé Arocena, una presenza carismatica nella scena musicale cubana. Per la rivista Billboard la musicista habanera è in grado di costruire un ponte tra la musica di Cuba e la musica americana, oltre a essere definita la migliore giovane cantante donna di Cuba.

Grazie alle sue straordinarie doti è riuscita a catturare ben presto l’attenzione degli addetti ai lavori, tra cui il produttore Eduardo Cabra. Nel 2010, è entrata a far parte del quintetto jazz fusion, Sursum Corda. Il suo status è cresciuto ulteriormente, finanche arrivando a duettare prima con Wynton Marsalis e la sassofonista canadese Jane Bunnett e poi con Ed Motta e Roy Ayers. Nel frattempo, era stata notata da Gilles Peterson, spesso a Cuba in ambito della collaborazione con il progetto Havana Cultura, che era rimasto estasiato al punto da volerla fortemente nel roster della sua etichetta. Ha all’attivo importanti collaborazioni con le stelle nascenti della musica Latin come Vicente Garcia. Il suo album di esordio è stato “Nueva” (2015), cui hanno fatto seguito altri lavori, tra cui quello di prossima uscita “Alkemi”.