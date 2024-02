A proposito della fine del mercato tutelato

L’anno in corso segna la fine del mercato tutelato del Gas, e dell’ Energia Elettrica per i clienti domestici non vulnerabili. A gennaio 2024 è già avvenuto per le forniture del gas, a luglio 2024 toccherà all’energia elettrica. I clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite ed aggiornate dall’Autorità ( ARERA)

Da tempo ormai i cittadini, invece di essere correttamente informati, cosi come prevedeva la Legge 2017 sul passaggio a forniture liberalizzate, sono costantemente sollecitati da spot pubblicitari da parte dei gestori che puntano a conquistarsi nuovi clienti.

Non si può e non si deve lasciare i cittadini in balia del caos e della campagna di disinformazione da parte dei call center intenti unicamente ad accaparrarsi contratti di fornitura.

Per una corretta informazione ai cittadini e per rispondere alle loro domande e chiarimenti, la Federconsumatori Roma-Lazio unitamente allo SPI-CGIL di Bracciano, a questo scopo hanno indetto una iniziativa pubblica che si terrà venerdi 1° marzo alle ore 16,30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bracciano.