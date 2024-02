Anguillara Sabazia, inaugurazione del giardino al consorzio “Colle dei pini”

Oggi ad Anguillara Sabazia si è inaugurato il giardino in area privata, alla presenza del Sindaco Angelo Pizzigallo e della sua Amministrazione, del Presidente Antonio Fioroni del Consorzio Colle dei Pini “Barattoli” e tanta altra gente-

La famiglia della Prof.ssa Vanna Burchietti, ha donato il gazebo e allo stesso tempo la comunità la targa in suo ricordo.

Forte la felicità dei piccoli e delle famiglie, avere a disposizione un luogo di aggregazione dei giovani e allo stesso tempo un posto di svago e di gioco.

Giornata da ricordare per il consorzio “Colle dei pini” “un parco giochi inaugurato, con tanto di taglio del nastro dal presidente Antonio Fioroni e il sindaco Angelo Pizzigallo, ma al di là delle forme la cosa bella è proprio quella di un luogo da condividere per bambini, con i nonni sempre in prima linea a supporto delle famiglie, insomma una bella realtà di coesione e socializzazione della zona Barattoli

Crediamo fortemente che vada fatto uno sforzo per rendere la/le città più vivibili e confortevoli, dando alle persone opportunità di luoghi e strutture in grado di allontanarli dalla noia e da comportamenti non sempre corretti.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone