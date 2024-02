Palazzo Valentini e i temi dell’abitare

A Palazzo Valentini, i temi dell’abitare al centro dell’incontro organizzato dalla Consigliera Delegata di Città metropolitana Tiziana Biolghini, all’interno del progetto del “Tavolo metropolitano della Convivenza”.

Con la Consigliera delle Pari Opportunità e politiche sociali, Giovanni Caudo, Presidente della Commissione Capitolina Pnrr, Marco Birrozzi, Responsabile progetto “Agenzia Diritti” Arci Solidarietà e Yuri Trombetti, Presidente della VII Commissione Capitolina Patrimonio e Politiche abitative.

“Sono circa 500 le mila persone che vivono nel nostro territorio metropolitano di Roma senza diritti. Per questo la Città metropolitana di Roma ha posto tra le sue priorità di candidarsi quale metropoli che valorizza le differenze, istituendo un tavolo metropolitano della convivenza. All’interno di questo tavolo riteniamo necessario costruire un percorso che faciliti una politica abitativa per chi è in difficoltà. Un’ “Agenzia sociale per l’abitare”, un organismo che tuteli il diritto alla casa per le persone più fragili.

Istruzione e cultura, accesso ai servizi della P.A., diritto dell’abitare, condizione femminile, minori; sono solo alcuni dei punti che svilupperemo per cambiare la percezione comune che identifica l’immigrato come una minaccia.

Come Ente di coordinamento vogliamo coinvolgere i Sindaci del territorio metropolitano a prendere in considerazione il modello che stiamo costruendo. Una ricognizione degli immobili inutilizzati o sfitti potrebbe essere un’opportunità per quanti hanno difficoltà.

Per questo ringrazio chi ha deciso di sostenere questo percorso, in primis il Sindaco Gualtieri, che con sensibilità e concretezza vuole insieme a noi un cambiamento di cultura dell’accoglienza, garantendo diritti inalienabili a tutti, non lasciando nessuno indietro”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità e Politiche Sociali della Città metropolitana di Roma