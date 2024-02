Canale Monterano guarda avanti

Riceviamo e pubblichiamo – Con le ultime operazioni di ieri si è conclusa l’attività dei Vigili del Fuoco nella zona dell’esplosione del 6 Gennaio scorso. Il lavoro svolto quotidianamente ed incessantemente per oltre un mese, con professionalità e sacrificio per garantire la sicurezza e il ripristino dei luoghi, è stato fondamentale per tutelare i nostri cittadini e il patrimonio pubblico. Un sincero ringraziamento va ai gruppi intervenuti, al GOS Roma e GOS CMR, la Squadra tecnica, il N.I.A. Nucleo Investigativo antincendi e al Nucleo di PG per il prezioso e fondamentale lavoro svolto nell’aiuto della nostra Comunità. Sulla zona dell’esplosione rimane attivo il sequestro giudiziario e l’interdizione delle aree fino alle ultime operazioni di rilievo e alla definitiva messa in sicurezza dei luoghi. La definitiva rimozione delle macerie sarà presa in carico dal Comune di Canale Monterano.

• Con delibera di Giunta n. 7 del 5 Febbraio scorso l’Amministrazione ha chiesto agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale, così come concordato nell’audizione in Commissione XII del Consiglio regionale del Lazio. Spetterà al Presidente della Regione, on. Francesco Rocca, accordare la richiesta, che potrebbe svincolare fondi per la ricostruzione.

• Continua il servizio di aiuto psicologico per i cittadini che sono stati coinvolti dall’esplosione. Per prenotare gli incontri, che si svolgeranno il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è possibile chiamare i numeri 3880749851 e 3775781016, nei giorni di martedì dalle ore 10.00 alle17.00, di mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e di giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Il servizio è ovviamente gratuito e si svolge presso il Palazzo Comunale.

• Sul fronte della raccolta fondi oggi si è superata la cifra complessiva di 66mila euro per la quale ringraziamo ancora una volta tutti i cittadini e le associazioni che hanno contribuito. Si ricorda che è possibile continuare a donare fino al prossimo 29 Febbraio sul conto messo a disposizione dalla Pro-Loco di Canale Monterano:

IBAN: IT55D0832738960000000005415

Intestato ad Associazione Pro-Loco di Canale Monterano

Causale “Emergenzapercanalemonterano”