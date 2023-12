“Presepi in vetrina” apre il cartellone degli eventi natalizi realizzati a Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo – “Con la rassegna Presepi in vetrina, il primo dicembre di aprirà ufficialmente il programma degli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale di Ladispoli. Per due settimane il corso principale della nostra città si trasformerà in una mostra delle rappresentazioni della Natività, realizzate da artisti locali con materiali riciclati”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato l’inizio dell’articolato cartellone di manifestazioni che fino a gennaio proporrà eventi artistici, culturali, teatrali e musicali.

“Presepi in vetrina – prosegue il sindaco Grando – ideato dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli, in collaborazione con i delegati Simona Indiveri e Mario Buonocore, oltre ovviamente al contenuto religioso, avrà un doppio significato dalla valenza molto attuale. Da una parte il messaggio ecologista con l’utilizzo di materiali riciclati, dall’altra la presenza in alcuni Presepi delle panchine rosse, il simbolo della lotta alla violenza contro le donne. I cittadini che passeggeranno in viale Italia per guardare le vetrine e fare shopping natalizio, potranno ammirare numerose tipologie di presepi, dal classico al futurista, opere particolari ed uniche nel loro genere”.

“Ringraziamo gli artisti locali – dice la delegata all’arte Felicia Caggianelli – che hanno lavorato sodo per realizzare i presepi ed i commercianti del centro di Ladispoli che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa totalmente gratuita. Dopo il successo ottenuto dalla rassegna Caravaggio in vetrina, ancora una volta il corso principale della città si trasformerà in un’esposizione a cielo aperto, il modo migliore per avvicinarsi alle festività natalizie”.