Municipio Xv, Torquati-Marchisio: “Al via seconda edizione della rassegna natalizia di Roma nord”

“Prenderà il via l’8 dicembre la seconda edizione di “Natale in XV”, la rassegna natalizia di Roma Nord. Per il secondo anno consecutivo tornano gli appuntamenti con i Cori e Gospel di Federcori – Federazione Cori Italiani Chorus Inside e con le iniziative di intrattenimento per bambini organizzate da associazioni del territorio.

Una programmazione di tredici appuntamenti tra i quartieri di Vigna Clara, La Storta, San Godenzo, Grottarossa, Fleming, Cesano, Isola Farnese, Labaro, La Cerquetta – Olgiata, Due Ponti, Osteria Nuova e Ponte Milvio, dove quest’anno ad illuminare Torretta Valadier ci sarà un albero di Natale di oltre cinque metri, oltre ai maxi pacchi natalizi auto illuminanti installati per le vie e le aree verdi del municipio.

Con “Natale in XV” continua la programmazione culturale del Municipio XV; un piano territoriale rinnovato, su cui siamo a lavoro ormai da due anni, pensato per raggiungere ogni angolo del nostro territorio, così esteso ed eterogeneo. Vogliamo portare la Cultura tra la gente, per le strade e le piazze di tutta Roma Nord, dai quartieri più centrali alle periferie.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura e alla Scuola, Tatiana Marchisio.

Roma, 29 novembre 2023

Di seguito tutti gli appuntamenti:

8 dicembre ore 12.00, Vigna Clara, Piazza Carli – Coro Cento Note

9 dicembre ore 16.00, La Storta, Piazza della Visione – Coro Note ControVento

10 dicembre ore 16.00, San Godenzo, Largo San Godenzo – Tibur Community Gospel Choir

12 dicembre ore 16.30, Grottarossa, Parco Papacci area ludica – Animazione per bambini

13 dicembre ore 16.30, Vigna Clara, Piazza Jacini – Animazione per bambini

16 dicembre ore 11.30, Fleming, Piazza Monteleone di Spoleto – Coro Koob

16 dicembre ore 16.00, Borgo Cesano, Piazza Caraffa – Tibur Community Gospel Choir

17 dicembre ore 16.00, Borgo Isola Farnese, Piazza della Colonnetta – Coro Notevolmente

18 dicembre ore 16.30, Labaro, Anfiteatro Biblioteca Galline Bianche – Animazione per bambini

19 dicembre ore 16.30, La Cerquetta – Olgiata, Parco Via Tieri – Animazione per bambini

20 dicembre ore 16.30, Due Ponti, Largo Sperlonga – Animazione per bambini

21 dicembre ore 16.30, Osteria Nuova, Via Anguillarese altezza Civico scuola (area interna) – Animazione per bambini

21 dicembre ore 18.30, Ponte Milvio, Piazzale Ponte Milvio – Coro 7Hills Gospel Choir