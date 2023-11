La “città che legge” è Ariccia

Biblioteca Attiva, mercoledì 29 novembre ci sarà l’incontro “Ariccia città che legge”

Ci sarà mercoledì 29 Novembre alle ore 17.00, presso la Biblioteca Attiva, l’evento “Ariccia città che legge”. Il progetto “Con-tatto per leggere insieme” ha permesso alla Biblioteca Attiva di avviare un percorso di accessibilità alla lettura per tutti i membri della comunità, a partire dai più fragili diventando un punto di riferimento per il territorio per quanto riguarda la lettura inclusiva. Una città che legge si impegna a tutto tondo per fare in modo che l’intera comunità sia partecipe e attiva nella diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Biblioteche, musei, associazioni, realtà culturali, sportive, commerciali, imprenditoriali possono e sono chiamate, insieme, a far entrare il libro e la lettura in ogni ambito della vita quotidiana. Il comune di Ariccia si è dotato del Patto per la Lettura come strumento di co-progettazione e diffusione delle buone pratiche per crescere, insieme, comunità che legge.

Saranno presenti i rappresentanti del Cepell (il centro nazionale per il libro è le lettura del ministero) e i partner che hanno contribuito al progetto: Giuliano Frittelli, presidente dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Roma, Pietro Vecchiarelli del settore libri tattili della Federazione Nazionale delle Istituzioni Prociechi, Laura scarlata per il Palazzo delle esposizioni di Roma, i dirigenti dell’I.C. V. Volterra Marina Petrucci e del Liceo Joyce Giovanni Luca Russo, Eliana Mazzetti e Emanuela Lauri per il Sistema Castelli Romani, Andrea Dell’Uomo per Atipiche Edizioni e Giuliana Riunno per l’associazione Start.

Il programma prevede un convegno sulla restituzione dell’impatto sociale del progetto Con-tatto: per leggere insieme a cura del dott. Emiliano Dionisi con il Cepell (Centro per il libro e la lettura) e i rappresentanti dei partner del progetto. Seguirà la presentazione delle proposte del Comune di Ariccia per il bookcrossing, la presentazione dei gruppi di lettura della Biblioteca Attiva e della lettura condivisa come buona pratica da incentivare. A sovrintendere l’incontro ci saranno il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, la consigliera nonché promotrice dell’iniziativa Anita Luciano, la consigliera Irene Falcone, il dirigente dell’area cultura dott. Claudio Fortini; parteciperà anche l’Assessore ai Servizi Sociali l’avvocato Loredana Mariani. Inoltre, ci sarà la consegna al Sindaco dei messaggi dal bosco di Parco Chigi dei ragazzi e delle ragazze dell’I.C. Vito Volterra.