Città metropolitana e l’alta formazione specialistica

L’Alta Formazione specialistica organizzata dal GRUPPO CENPIS nell’Aula “G.Fregosi” a Palazzo valentini dal titolo “ISTRUZIONE, IMPRESA E SPORT” ha dedicato ai Dirigenti Scolastici e primi collaboratori all’interno della Campagna Nazionale Mete Personali e Talento, un incontro di Alta Formazione alla quale ha portato i saluti Istituzionali il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierlugi Sanna.

“L leadership nel nostro caso è rivolta a portare a casa dei cittadini le risposte concrete ai loro bisogni. Seguendo le linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo impegnato la nostra amministrazione con i fondi Pnrr a lavorare sul cambiamento e soprattutto al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini che amministriamo. Oggi la vostra funzione sarà quella di educare e sviluppare il potenziale dei giovani che saranno la nuova classe dirigente che sostituirà quella esistente e per questo dovranno essere preparati a capire come gestire la cosa pubblica ma soprattutto sviluppare il loro talento, utile di certo, sia per la propria vita che quella del Paese.”

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma