Poste italiane, Roma, prosegue l’impegno dell’azienda per le donne vittime di violenza

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 25 novembre, prosegue l’impegno di Poste Italiane a Roma. Sono numerose le iniziative dell’Azienda come il progetto “Autonomia abitativa donne vittime di violenza”, in collaborazione con Associazioni del Terzo Settore e Centri Antiviolenza.

A Roma, la partnership con l’associazione “Differenza Donna” ha assunto un ruolo chiave sin dal marzo del 2022 ovvero dalla data in cui Poste Italiane ha inaugurato uno dei dieci alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare di Poste Italiane destinati, attraverso il comodato d’uso gratuito, alle donne, che si trovano in condizione di particolare disagio economico e spesso con figli minori. L’obiettivo è quello di supportarle e accompagnarle nel percorso di reinserimento sociale insieme alle operatrici dei centri antiviolenza di “Differenza Donna”.

Tra gli alloggi interessati anche quello di Roma, come racconta Elisa Ercoli, Presidente dell’Associazione Differenza Donne: <<La collaborazione tra Poste italiane e Differenza Donna ha come obiettivo aumentare l’impatto nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Una azienda come Poste può davvero fare la differenza insieme a noi e insieme abbiamo costruito un progetto prezioso. Per quanto riguarda Roma, da marzo 2022, Poste Italiane ha dato in gestione in comodato d’uso gratuito un appartamento dove abbiamo allestito una casa di Semiautonomia. Questa iniziativa contribuisce a salvare le donne a rischio di vita e a rendere salda l’autonomia delle donne in uscita dalla violenza. Parliamo quindi azioni concrete, con un valore sociale importantissimo in ottica di prevenzione della violenza e di protezione delle donne e delle/i bambine/i.

Inoltre, insieme abbiamo ideato un progetto di volontariato presso Differenza Donna per le/i dipendenti di Poste. Si parte dall’aumentare le competenze digitali, per raggiungere molto di più ovvero condivisione, relazioni, solidarietà e anche consapevolezza e saperi su cosa è veramente la violenza maschile, su come non minimizzarla e quindi uscire da stereotipi e pregiudizi patriarcali. Noi tutte di Differenza Donna siamo molto orgogliose di questa collaborazione con Poste Italiane e siamo certe che aumenteremo questo rapporto nella ricerca e nell’impegno comune di contrasto alla violenza maschile e per l’affermazione dei diritti e delle libertà delle donne nel nostro Paese.>>

Da sempre Poste Italiane è impegnata sul tema della parità di genere, fin dalla sua nascita, infatti, l’Azienda ha dato spazio all’occupazione femminile, tanto da rivestire oggi un ruolo strategico con numeri significativi: a Roma e provincia sono oltre 4.000 le lavoratrici donna applicate negli uffici postali, nei Centri di Recapito e in tutti gli altri settori commerciali e di staff dell’azienda.

Di fronte alla crisi demografica, Poste Italiane mette in campo anche diverse iniziative per sostenere i dipendenti che diventano genitori, come “Fiocco giallo” che prevede l’invio di un cofanetto con tutto l’occorrente per i bebè: dal biberon ai prodotti per la cura e l’igiene personale fino ai capi d’abbigliamento per i primi mesi.

Nella giornata di sabato 25 novembre ci sarà spazio anche per iniziative filateliche: saranno infatti disponibili alcuni annulli speciali nei due Spazio Filatelia romani di San Silvestro e di via delle Grazie oltre all’emissione di un francobollo ordinario della serie tematica “Il Senso civico” dedicato a Panchine Rosse, la violenza di genere – femminicidio da parte del MIMIT.