Il XV municipio contro la violenza di genere

“Per costruire e ricostruire la parità di genere, oltre a mettere in campo tutti gli strumenti necessari alla sensibilizzazione e all’educazione contro ogni forma di violenza, è indispensabile allargare l’analisi, per un’azione congiunta che si estenda agli aspetti nazionali e internazionali del fenomeno.

E’ per questo che per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Municipio XV con Apurimac ETS – Ong attiva con progetti di cooperazione internazionale e nazionale in Perù e in Italia – sabato 25 novembre hanno organizzato “Costruendo la parità: comunità civile contro la violenza di genere”, per contribuire alla creazione di una società che sia in grado di riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere.

L’appuntamento, con inizio alle 9.30 a Borghetto San Carlo a La Giustiniana – Via Cassia 1420, oltre a coinvolgere i rappresentanti territoriali ospiterà anche l’Ambasciata del Perù in Italia e l’Università di Firenze, per un approfondimento sulla violenza di genere dal livello locale, per cui verranno analizzati i dati raccolti nel quartiere di Labaro sulla conoscenza del segnale con cui una donna può indicare di essere vittima di violenza, a quello internazionale.

Con i saluti e l’avvio dei lavori da parte del Presidente Daniele Torquati, l’iniziativa proseguirà fino alle 13.30 con gli interventi di Padre Pietro Bellini, Presidente Apurimac ETS, Miguel Fuentes Cervantes, Consigliere dell’Ambasciata del Perù in Italia, Chiara Carbone, Ricercatrice Università di Firenze, Silvia Lancerotto, psicologa-psicoterapeuta, Yasmin Abo Loha, Segretario Generale ECPAT Italia, Shahrbanu Haidari, Presidente Associazione di Solidarietà Donne per le Donne, Giulia Agostini, Presidente Crisi Come Opportunità – CCO, Evelyn Pereira, fondatrice e CEO Takeve, Sara Di Rado, Responsabile Casa Rifugio Ass. Differenza Donna APS, Vittorio Villa, Direttore Apurimac ETS, Chiara Lombardi, Responsabile Ufficio Programmi Apurimac ETS (in collegamento dal Perù). Modera la giornalista di TeleAmbiente, Manuela Murgia”.

Ingresso Libero, per info: www.apurimac.it

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo, e la Presidente di Commissione Pari Opportunità, Stefania De Angelis.