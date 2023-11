Nuovo sopralluogo al liceo “Cannizzaro” di Roma, presso la sede di Viale dell’Oceano Indiano

“Ho avuto il piacere di incontrare la Prof.ssa Giuseppa Tomao, Dirigente Scolastica del Liceo Cannizzaro di Roma, che ha evidenziato la necessità di nuovi spazi di questo istituto all’avanguardia, collocato in una zona confinante con territori in forte espansione e che ha visto una costante crescita di iscrizioni negli anni.

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie che scelgono questa scuola per le sue peculiarità, stiamo valutando con gli uffici tecnici l’opportunità di prendere in considerazione l’allargamento dell’Istituto andando a realizzare due nuove volumetrie; i passaggi tecnici verranno analizzati con l’ufficio Urbanistica del Comune di Roma, per la fattibilità.

All’incontro era presente anche Patrizia Prestipino, già Presidente del Municipio ed attualmente nello staff del Sindaco Gualtieri, con la quale abbiamo comunicato alla Dirigente scolastica un investimento di oltre 700 mila euro per superare le problematiche legate ad infiltrazioni delle coperture dell’istituto”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato Edilizia Scolastica Città metropolitana di Roma