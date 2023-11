Il giorno del parental control

Da oggi i genitori hanno uno strumento gratuito e di facile uso per proteggere i figli dai problemi dei web. Scatta infatti il primo “parental control” di Stato, per legge. Un filtro che impedirà l’accesso a contenuti inadatti ai minori. A un’analisi più approfondita, risulta che un po’ di fatica comunque i genitori dovranno farla, perché gli operatori telefonici – un po’ come al loro solito – hanno interpretato variamente quest’obbligo di legge di offrire gratis il parental control, che prima si facevano pagare.