Città metropolitana incontra la delegazione tedesca del Bundesrat

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha incontrato la delegazione tedesca del Bundesrat, il Parlamento dei governi degli Stati federali. A capo della delegazione tedesca, la Ministra per i rapporti con la Federazione e le questioni europee Lucia Puttrich. L’incontro è stato occasione per un vivo confronto sulle questioni europee e internazionali, prima fra tutte la recente adesione di Città metropolitana al manifesto per il rafforzamento del ruolo dei partenariati metropolitani nella rappresentanza UE e il diretto coinvolgimento nella definizione dei programmi e dei finanziamenti che riguardano i livelli territoriali.

“In rappresentanza dell’Ente e del Sindaco Gualtieri, abbiamo avuto un importante e fattivo confronto con i rappresentanti della Repubblica federale di Germania, alla vigilia di un appuntamento fondamentale, quello della scelta, a fine novembre, della città che ospiterà Expo 2030, per il quale Roma è candidata, e in vista del grande flusso di pellegrini e turisti atteso per il Giubileo 2025. Nel complesso quadro storico e politico che stiamo vivendo, gli equilibri all’interno dell’Unione europea vanno sostenuti e mantenuti attraverso la condivisione di scelte strategiche che possano sostenere ogni Paese nel percorso condiviso verso la ripresa economica e la sostenibilità, ambientale e sociale. La città di Roma Capitale sta investendo e cambiando volto, grazie anche alle risorse straordinarie oggi disponibili, a partire dal livello dei trasporti, delle infrastrutture e degli spazi pubblici, e a questo si integra e affianca il lavoro e l’impegno di Città metropolitana per rendere coerenti e estesi gli investimenti correlati, pianificando a livello sovracomunale quegli interventi che vanno ad incidere direttamente sulla qualità, sui tempi di vita e sulle opportunità per tutti i cittadini dell’area metropolitana, dalla prima cintura esterna alla Capitale alle aree più distanti. Rendere fattivo il confronto con Paesi membri dell’Unione Europea e con le loro rappresentanze statali e territoriali è una delle fondamentali azioni diplomatiche necessarie a sostenere lo sviluppo complessivo delle nostre comunità, in termini di sostenibilità, equità e competitività, indirizzando le scelte a favore dei territori per superare le disparità economiche e sociali e le diverse “velocità” di sviluppo che distinguono paese da paese e, all’interno di ciascuno Stato, territori periferici e centrali. La piena collaborazione tra le rappresentanze dei diversi livelli territoriali è fondamentale per sostenere il progresso dell’Unione Europea quale grande coalizione e forza globale all’interno della quale tutti i cittadini riconoscano opportunità, identità, coesione”.