XV municipio, rimossa l’edicola di Via Cassia 1694

“Dopo l’intervento di demolizione del chiosco di via Cassia 724, concluso lo scorso fine settimana, questa mattina è stata rimossa anche l’ex edicola di Via Cassia 1694 a La Storta, nei pressi della Scuola Tomassetti.

Un intervento atteso da sei mesi dall’amministrazione municipale che a maggio scorso aveva chiesto alla proprietà privata di provvedere alla rimozione della struttura, ormai dismessa da anni, entro quindici giorni. Una rimozione necessaria al ripristino del decoro dell’area per cui nonostante i solleciti inascoltati, come Municipio XV abbiamo continuato a lavorare per assistere la persona senza fissa dimora che aveva trovato giaciglio proprio al fianco della struttura abbandonata e per ripulire ripetutamente l’area.

La rimozione dei due chioschi, due interventi avvenuti nel giro di una settimana dopo anni di attesa e di immobilismo, sono l’ennesima dimostrazione di quanto solo l’impegno, la perseveranza e il lavoro continuo e coordinato possano garantire la risoluzione anche delle vicende più complesse, spesso bloccate da interessi privati a sfavore della collettività.

In entrambi i casi però, e come sempre avviene in situazioni di disagio sociale oltre che di degrado urbano, le prime fasi del lavoro hanno riguardato sempre l’assistenza e il sostegno alle persone senza fissa dimora che sostavano nei pressi dei chioschi, a cui con il supporto della Sala Operativa Sociale e dei Servizi Sociali municipali abbiamo ogni volta fornito supporto e sistemazioni alternative e più dignitose, spesso rifiutate.

Proseguiamo su questa strada con una programmazione che per tutto il prossimo anno interesserà altri quartieri di Roma Nord e altre strutture ormai dismesse ma ancora su strada”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l ’Assessore al Commercio, Tommaso Martelli.