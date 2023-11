Ladispoli, una “giornata-premio per l’alberghiero

Una lezione diversa che vale doppio perché da un lato è finalizzata a far conoscere agli studenti la ricchezza del patrimonio archeologico e culturale del territorio in cui vivono, dall’altro è stata proposta come “giornata-premio” per valorizzare la buona condotta della IV KA dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. “Troppo spesso la cronaca indulge sui casi negativi e sugli episodi di devianza che caratterizzano la vita scolastica. Volevamo rendere visibile, invece, quella maggioranza di studenti che rispettano le regole, amano la scuola e vivono con entusiasmo la straordinaria avventura dell’apprendimento e della scoperta del bello. – ha sottolineato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio Prof.ssa Vincenza La Rosa. Ma c’è di più: “Alternare lezioni intra moenia ad attività “sul campo” è molto più efficace dal punto di vista educativo e formativo – hanno aggiunto i Docenti Dina Cerroni e Daniele Manzo che oggi hanno accompagnato i loro allievi nella visita di istruzione che ha avuto come meta Marina di San Nicola e il sito archeologico della Villa di Pompeo. – e a dirlo non è solo la pedagogia ma anche, e prima ancora, l’entusiasmo degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa di oggi: una “passeggiata didattica” a contatto con la natura dall’ “approdo del Caravaggio” alla Villa romana. Un’esperienza assolutamente da ripetere”.

Il sito archeologico di Marina di San Nicola si sviluppa sui resti di una villa romana risalente al periodo augusteo che fu utilizzata fino al IV-V secolo d. C. Secondo la tradizione appartenne a Gneo Pompeo Magno (106-48 a.C.) e di essa rimangono diversi ambienti decorati, resti dei portici, una turris e vari altri reperti, alcuni dei quali (come l’Erma di Marina di San Nicola) attualmente conservati nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.