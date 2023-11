Dl bollette, alla Camera il Governo pone la fiducia

Il Governo pone alla Camera la questione di fiducia sul dl Bollette.

“Occasione persa da parte del Governo per prorogare il mercato tutelato” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Avevamo chiesto in audizione di inserire la proroga già in fase di conversione di questo decreto, così da dare certezze a operatori e soprattutto alle famiglie che hanno già ricevuto le lettere di sfratto dalla tutela per il 10 gennaio 2024. Purtroppo l’emendamento che lo proponeva è stato bocciato. Ora speriamo che il Governo lo faccia nel prossimo dl bollette, considerato che il Pnrr lo consente e l’Europa non può opporsi, sia perché l’impegno non aveva un termine preciso sia perché c’erano molti altri impegni che andavano fatti prima, aumentare la trasparenza delle bollette” conclude Vignola.