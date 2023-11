Indy Gregory è morta. La bambina inglese, affetta da un male giudicato incurabile da medici e giustizia britannica, aveva accanto a lei il padre e la madre, nell’hospice in cui era stata trasportata sabato in ambulanza dall’ospedale di Nottingham in cui era ricoverata. Aveva otto mesi. La fine di questa battaglia medica e giudiziaria è stata annunciata nella notte dai suoi genitori.