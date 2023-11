Al via la settima edizione dell’EURES Italy for Employers’ Day 2023

Aperte le registrazioni alla settima edizione del tradizionale evento di reclutamento Eures Italy for Employers’ Day 2023 – 7th edition Skills at work, l’appuntamento annuale della rete EURES Italia, dedicato ai Servizi per l’impiego e alle aziende di tutta Europa alla ricerca di personale con le adeguate competenze tecniche e linguistiche.

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 24 novembre 2023 (10:00 – 16:00 CEST) in forma digitale sulla piattaforma delle Giornate europee del lavoro. La partecipazione è gratuita.

In linea di continuità con le edizioni precedenti, l’EURES Italy for Employers’ Day 2023 – VII edizione Skills at work sarà centrata sull’incoming”, per rispondere alle esigenze professionali delle imprese italiane con carenza di risorse umane, profili tecnici e competenze qualificate, in particolare nei seguenti settori: ICT, Green Jobs, Meccatronica, Meccanica, Sanità, Turismo, Logistica e Costruzioni.

L’evento, inoltre, si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’Anno europeo delle competenze il cui focus sarà il ruolo delle competenze nel contesto dei cambiamenti e delle sfide del mercato del lavoro europeo. Parteciperanno all’evento candidati e aziende provenienti da tutta Europa, oltre a tanti espositori come associazioni di categoria, reti europee, università e istituzioni formative nazionali e internazionali.

Registrandosi all’evento, sarà possibile per i candidati alla ricerca di un’opportunità professionale in Europa:

consultare le centinaia di offerte di lavoro in Italia e in tutta l’UE soprattutto nei settori ICT, green jobs, meccatronica, meccanica, sanità, turismo, logistica e costruzioni e molto altro;

e molto altro; candidarsi alle offerte che corrispondono al vostro profilo e mettervi in contatto con i datori di lavoro e sostenere colloqui di selezione;

chattare online con i datori di lavoro e con gli espositori e porre domande dopo ogni sessione di presentazione.

Come azienda alla ricerca di candidati qualificati e competenti provenienti da tutta Europa, sarà possibile: