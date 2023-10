Promesse – La ferrovia Roma-Viterbo riceverà 60 milioni di euro dalla Regione in vista del Giubileo

La ferrovia Roma-Viterbo riceverà un importante impulso finanziario in previsione del Giubileo del 2025. La regione Lazio ha annunciato un investimento di 60 milioni di euro per migliorare questa linea ferroviaria, che negli ultimi anni è stata spesso oggetto di ritardi, soppressioni e disagi per i pendolari.

L’annuncio è stato fatto dal direttore generale della regione, Alessandro Ridolfi, durante una commissione speciale dedicata all’evento religioso. Questi investimenti rientrano in un piano più ampio di interventi per il Giubileo del 2025, del valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, di cui circa 400 milioni sono proposti dalla regione Lazio. Questi fondi sono destinati a tre settori principali: sanità, trasporti e volontariato e protezione civile.

Per quanto riguarda la sanità, sono già stati approvati 154 milioni di euro, che saranno utilizzati per potenziare ospedali e il servizio di emergenza Ares 118. Inoltre, la regione ha presentato un pacchetto di circa 253 milioni di euro, di cui 54 milioni saranno destinati a ulteriori interventi sanitari, 18 milioni alla protezione civile e oltre 180 milioni di euro saranno investiti nei trasporti.

Dei 60 milioni di euro previsti per la Roma-Viterbo, una parte sarà utilizzata per installare impianti di aria condizionata sui treni, mentre il resto sarà impiegato per l’acquisto di due nuove locomotive destinate alla linea Roma-Ostia o alla tratta Roma-Viterbo, nonché per il potenziamento della linea di contatto.

Tuttavia, nonostante queste promettenti notizie per i viaggiatori e i pendolari, rimane ancora da ottenere l’approvazione del ministero dell’Economia, che presiederà il tavolo tecnico dedicato a valutare e avviare i finanziamenti per questi importanti interventi. Quindi, mentre ci sono speranze di miglioramento per la Roma-Viterbo, occorrerà attendere ulteriori sviluppi per vedere questi progetti concretizzarsi.