Anche a Londra il libro “Capitali Coraggiosi”

Arriva in terra di Albione il libro “Capitali Coraggiosi – Un viaggio nella finanza privata: dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street” di Bepi Pezzulli. Il volume sarà presentato Giovedì 2 novembre, alle ore 18 locali presso il Consolato Generale d’Italia alla presenza del Console generale Domenico Bellantone.

L’evento è a cura del Circolo MIE di Londra. Parteciperanno con l’autore Valeriano Drago, Presidente del MIE Londra e Simone Filippetti, giornalista del Sole 24 ore.

L’opera, che vede la prefazione del presidente della Consob, Paolo Savona, discute il ruolo del private capital nell’economia, illustrandone le funzioni procicliche e anticicliche.

Secondo l’autore: “Uno dei miti più resistenti nell’immaginario economico è che i fondi d’investimento finanzino buone idee o imprenditori creativi. La realtà, molto più sensata, è che il private capital investe in industrie trasformative, che nel medio-lungo termine possano disporre di un vantaggio competitivo rispetto all’insieme del mercato”. Scrive ancora Pezzulli: “Piuttosto resistente è anche l’idea che il private capital si esaurisca in una iniezione di capitale di rischio nelle imprese. La realtà, molto meno intuitiva, è che il private capital attiva soprattutto leve non finanziarie, quali la disciplina di mercato, il trasferimento di know-how e la cultura d’impresa”.

Il libro (Armando Editore) è dunque un’operazione verità, per aiutare i policy makers a considerare i benefici del capital privato per lo sviluppo economico; i giornalisti a descrivere il cambiamento dell’economia; e l’opinione pubblica a capire dove va il mondo ma soprattutto perché, usando l’analisi dei flussi d’investimento quale affidabile barometro geopolitico.

Bepi Pezzulli è avvocato specialista in materia di finanza straordinaria, private capital, shadow banking e fintech, ha ottenuto l’abilitazione professionale come Attorney-at-Law a New York e Solicitor in Inghilterra e Galles. Ha lavorato presso Sullivan & Cromwell LLP e Shearman & Sterling LLP a New York, prima di passare ad incarichi manageriali presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e BlackRock (NYSE: BLK) a Londra. In precedenza, ha pubblicato “L’altra Brexit” (I libri di Milano Finanza, 2018).