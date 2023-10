E’ l’ora… dell’ora solare

Torna l’ora solare: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, per la precisione alle tre del mattino, dovremo spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora, posizionandole sulle ore 2.

Avremo a disposizione un’ora di sonno in più, ma verrà buio sessanta minuti più presto. I dispositivi digitali, come cellulari e computer, si aggiornano automaticamente, ma dobbiamo ricordarci di agire manualmente su quelli analogici. L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, quando tornerà l’ora estiva.