Alexander Abreu ospite a Rai Isoradio

Il trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano Alexander Abreu sarà il protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 ottobre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico ha intervistato in esclusiva il leader della band Havana D’Primera, che di recente si sono esibiti al celebre festival internazionale “Fiesta!” di Roma, dal 1996 punto di riferimento per concerti e eventi a tema latinoamericano con un’affluenza di 15 milioni di persone.

Abreu ha suonato per alcuni anni come trombettista nell’Orchestra Sinfonica di Cuba e in molti gruppi di salsa e timba. Nel 2000 è stato insignito del titolo di miglior trombettista di Musica Timba; l’anno successivo, la sua partecipazione al CD “La Rumba Soy Yo” gli è valso il Latin Grammy Awards.