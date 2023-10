A proposito di Erik Priebke…

ll nostalgico che ha voluto ricordare Erik Priebke su un muro di Bracciano ci regala l’occasione per ricordare chi fosse Priebke: nazista delle SS, un passato nella Gestapo, tra i criminali che organizzarono e presero parte all’uccisione di 335 persone il 24 marzo del 1944 (eccidio delle Fosse Ardeatine). Chiediamo al Comune: per quanti giorni dovremo ancora gustarci questa oscenità sul muro? Per quanto tempo ancora dovremo vivere in un paese in cui al fascista Almirante viene riservata l’intitolazione di un largo e l’appellativo di statista? Abbiamo vissuto momenti difficili nei mesi passati, e le istituzioni hanno promesso pubblicamente di vigilare perché episodi di violenza e comportamenti inneggianti al fascismo non venissero reiterati. Ecco, è il momento di agire. è il momento di dimostrare di essere antifascisti, cancellando una scritta e lavorando perché venga sradicato l’odio nazista dal nostro territorio. Ce lo aspettiamo. Stiamo già aspettando.

GASP – Associazione Antifascista di Promozione sociale