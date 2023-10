A proposito della strage di pedoni interviene D’Amato

“Bisogna fermare la strage di pedoni, ormai è una vera emergenza. Non passa giorno che si segnala un nuovo gravissimo incidente, martedì è morto un pedone mentre attraversava le strisce dinanzi un ospedale, oggi è il turno di un giovane che è stato investito sulle strisce pedonali dinanzi la stazione di Labaro dove mi trovavo a passare poco dopo, e vedere l’asfalto insanguinato genera rabbia e impotenza. Si faccia subito un piano straordinario per le ‘strade sicure’, non si può assistere a questa strage. Roma e il Lazio hanno il triste primato italiano, 153 vittime di incidenti stradali. Le istituzioni battano un colpo, serve una risposta forte. Al giovane e ai suoi familiari va in questo momento il mio pensiero e la mia vicinanza”. Lo scrive su Facebook, pubblicando la foto della strada insanguinata dopo l’incidente, il Consigliere della Regione Lazio di Azione D’Amato e presentatore della proposta di legge regionale Lazio strade sicure.