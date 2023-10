Roma, due pedoni investiti, morti in due zone diverse

Una turista italiana è morta a Roma investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Teatro Marcello. La donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv, l’incidente è avvenuto mercoledì e la donna è deceduta al San Giovanni. Il marito, ferito, è ricoverato al Santo Spirito. Alla guida dell’auto un italiano di 78 anni.

A Roma, sulla via Flaminia, un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto in mattinata da un’auto. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in fin di vita ed è deceduto poco dopo. Nell’incidente erano rimasti coinvolti altri due veicoli, compreso un taxi: Entrambi i conducenti sono stati trasportati al San Filippo Neri per accertamenti. Il ragazzo sarebbe stato investito mentre attraversava.