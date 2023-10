XV municipio, lunedi sopralluogo al cimitero Flaminio

“E’ stato convocato, dalla Commissione Ambiente del Municipio XV, un nuovo sopralluogo congiunto al Cimitero Flaminio.

L’appuntamento, fissato per lunedì 16 ottobre alle ore 12.00 è stato richiesto ad AMA in seguito alle numerose segnalazioni pervenute a questa amministrazione per lo stato di degrado del camposanto di Prima Porta.

Nello specifico, nel corso del sopralluogo al quale parteciperanno anche il Presidente del Municipio Daniele Torquati e l’Assessore Marcello Ribera, verrà fatto il punto sulla presenza di rifiuti non raccolti in alcune aree del cimitero, sull’interruzione del servizio idrico in alcuni settori e sull’ingente perdita d’acqua nell’edificio D. All’ordine del giorno anche lo sfalcio dell’erba e la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Michele Arcangelo, oltre a un aggiornamento dei lavori di ristrutturazione delle palazzine, bagni e ampliamento linee forni crematori”.

Così in una nota la Presidente di Commissione Ambiente del Municipio XV, Egle Cava.