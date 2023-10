Torna l’appuntamento che tutto il territorio manzianese aspetta con trepidazione ogni anno: la sagra della castagna di Manziana.

La “festa dei padelloni” nata per raccontare il territorio, passando per le varie epoche che lo hanno visto protagonista. 13, 14 e 15 ottobre 2023, tre giorni intensi di attività e appuntamenti da non perdere, all’insegna del buon cibo, della musica e dell’arte, immersi nel calore della comunità.