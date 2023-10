Presidente e scrutatore di seggio elettorale a Cerveteri, aperte le iscrizioni all’albo

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che sono aperte le iscrizioni all’albo per svolgere il ruolo di scrutatore e presidente di seggio elettorale. Per quanto riguarda il ruolo di scrutatore, il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per giovedì 30 novembre, mentre per l’attività di Presidente il giorno è quello di martedì 31 ottobre. La modulistica necessaria è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, www.comune.cerveteri.rm.it.

Le modalità di presentazione della domanda sono due: tramite PEC a comunecerveteri@pec.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito all’interno del Parco della Legnara.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0689630203. Devono presentare domanda solamente coloro che non sono ancora iscritti all’albo. Chi è già iscritto pertanto non dovrà presentare nuovamente la domanda in quanto l’iscrizione è permanente.