A Bruxelles il primo open day sul tema delle Opzione di Costo Semplificato

Le spese ammissibili nel PR FESR Lazio grazie all’utilizzo delle misure di semplificazione ammonteranno a oltre 80 milioni di euro, il 4,5% del budget totale del Programma stesso.

I rappresentanti delle Fiandre e del Nordreno-Vestfalia hanno illustrato le esperienze realizzate in particolare nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo, sottolineando l’utilità di applicare SCO per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi e di conseguenza per facilitare la spesa degli stessi.

In conclusione, il Direttore della DG Regio della Commissione europea, Nicola De Michelis ha esortato, soprattutto alla luce delle esperienze presentate, l’applicazione di costi semplificati come uno dei percorsi di impiego dei fondi europei a cui far ricorso in misura sempre maggiore, soprattutto in vista di una revisione complessiva della politica di coesione che farà perno proprio su queste esperienze di semplificazione.