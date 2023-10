XV municipio, si punta sulla prevenzione

“Proseguono gli appuntamenti del Municipio XV per il mese della prevenzione. Domenica 15 ottobre dalle 8.00 alle 18.00 in Piazzale Ponte Milvio arriva “L’Opportunità di Prevenire”, l’evento organizzato dall’Associazione APS QUALAMANO e CSD Servizi.

Una giornata all’insegna della prevenzione con visite senologiche (senza accertamenti di mammografia e ecografia), consulenze nutrizionali, dimostrazioni di massaggio cardiaco e disostruzione e attività di informazione. Spazio anche alla solidarietà con la donazione di sangue e raccolta fondi per visite mediche specialistiche a supporto dei più fragili. Un appuntamento possibile grazie alla partecipazione di O.D.V. Salute Donna, Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 15 di Roma e Fondazione Health Italia Onlus – Banca delle Visite. In programma anche l’esposizione delle auto d’epoca Fiat 500.

Una corretta e puntuale prevenzione è la strada migliore per proteggere sé stessi e gli altri da gravi problemi di salute. E’ per questo che con il Presidente Daniele Torquati accogliamo sempre davvero con entusiasmo le iniziative proposte sul territorio, una grande opportunità per effettuare visite di routine gratuite e sicure ma anche per tendere una mano a chi ha bisogno”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie del Municipio XV, Agnese Rollo

Di seguito il programma completo:

– Visite senologiche e consulenze nutrizionali: dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18:00, per informazioni e prenotazioni contattare Sezione Roma Salute Donna ODV al numero: 351-8670803 oppure tramite

– Donazione Sangue: dalle 7:45 alle 11:45, è gradita la prenotazione contattando il numero 320-7852962 oppure la

– Dimostrazione di massaggio cardiaco e manovre di disostruzione: prima dimostrazione dalle 11:30 alle 12:30 – Seconda dimostrazione dalle 16:00 alle 17:00.

– Esposizione auto d’epoca Fiat 500: arrivo ore 10.00 presso Largo Maresciallo Diaz, ore 11:00 Carosello nelle vie del XV° Municipio, ore 12.00 riposizionamento auto per esposizione a Largo Maresciallo Diaz.