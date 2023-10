ASL Roma 1, premio “Eccellenze in Sanità” 2023, all’ortopedia e traumatologia dell’Ospedale San Filippo Neri

Si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Eccellenze in Sanità” 2023. La manifestazione giunta all’ottava edizione e promossa dalla Fondazione San Camillo-Forlanini mira a dare rilievo alla Buona Sanità e al contributo dei professionisti nel campo dell’assistenza, della ricerca e del management sanitario, per promuovere una più corretta e serena visione del mondo della salute, delle cure, della solidarietà, della qualità e dell’impegno degli operatori.

A presiedere il Premio, moderati da Livia Azzariti e dopo il saluto dell’Assessore alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari, la Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli, la Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Narciso Mostarda, il Prof. Raffaele Perrone Donnorso, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, e il Prof. Eugenio Gaudio, già Rettore Università “Sapienza”.

Molte le categorie: “Una Vita per i Malati”, “Management – Governo Clinico”, “Innovazione in Sanità”, “Volontariato in Sanità”, “Reparti d’Eccellenza”, “Ricerca Scientifica Bioclinica”, “Giovani: Costruire il Futuro”, “Carriera: una Vita per l’Ospedale”, “Professioni Sanitarie” e “Sanità d’Eccellenza”, che conferisce il riconoscimento annuale a una struttura sanitaria romana o laziale che si sia distinta per l’alta qualità assistenziale, professionale e sociale.

Il Premio “Roma Salute” per la categoria “Sanità d’Eccellenza” è stato assegnato all’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Filippo Neri – ASL Roma 1, guidata dal Direttore Francesco Falez, che ha commentato “Oggi non vengo premiato io ma tutto il reparto di Ortopedia e Traumatologia del San Filippo. Non si può parlare di eccellenza, infatti, senza parlare di équipe: una squadra di medici, infermieri e tecnici che con grande professionalità e passione ha fatto in modo che questo reparto raggiungesse importantissimi obiettivi di alta sanità. Ringrazio la ASL Roma 1 che sostiene la nostra Unità, che oggi rappresenta un’eccellenza romana e nel Lazio nel campo dell’assistenza, della chirurgia e della cura”.

Oltre alla Ortopedia e Traumatologia, hanno ricevuto il riconoscimento “Roma Salute” il Clinico medico Giovanni Gasparini, il Senatore ed ex assessore regionale alla Sanità On. Lionello Cosentino, il Gastroenterologo Cosimo Pantera e l’Associazione di volontariato Casa di Andrea.

Al Prof. Falez e alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del San Filippo Neri le più sincere congratulazioni da parte di tutta la comunità della ASL Roma 1.