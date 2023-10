Junior Eurovision Song Contest, fuori il video di “Un mondo giusto” il brano di Melissa & Ranya

Melissa & Ranya, rivelazioni della prima edizione di The Voice Kids, pubblicano il brano “Un mondo giusto” (Virgin Music LAS / Universal Music Italy). Il brano, accompagnato da un videoclip pubblicato sul sito della EBU, sarà eseguito in occasione della ventunesima edizione del Junior Eurovision Song Contest, in programma domenica 26 novembre 2023 a Nizza. Melissa & Ranya sono state scelte da Rai Kids per rappresentare l’Italia alla nota manifestazione della EBU, l’Unione delle televisioni pubbliche europee, che prevede la partecipazione di cantanti di età inferiore a 14 anni provenienti da tutta Europa e oltre.Il video è visibile da oggi in anteprima sul canale YouTube del Junior Eurovision Song Contest (https://www.youtube.com/watch?v=6bZ_xAmuL9A) e su RaiPlay, dove sono disponibili in esclusiva il backstage relativo alla realizzazione del videoclip e l’intervista alle due cantanti. Inoltre, da lunedì 16 ottobre il brano sarà distribuito su tutte le piattaforme digitali da Virgin Music LAS / Universal Music Italy. La canzone è disponibile in pre-save e pre-add al link https://melissa-ranya.lnk.to/unmondogiusto.

La canzone con cui Melissa e Ranya rappresenteranno l’Italia è stata scritta da Marco Iardella e Franco Fasano, che è anche il direttore artistico del brano. La canzone edita da Edizioni Fucsia, Insani Logoritmi e Universal Music Italy, segna anche l’inizio della collaborazione di Rai Kids con Virgin Music LAS / Universal Music Italy, che ha curato la produzione.

Melissa Agliottone ha vinto il talent show per giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici, ma conosciamola meglio: ha 13 anni, è nata a Civitanova Marche (Macerata) e cresciuta a Sant’Elpidio a Mare. Ha iniziato ad amare la musica quando aveva 8 anni, dapprima, imparando a suonare il pianoforte e, successivamente, sviluppando la passione per il canto. Melissa suona anche la batteria e, recentemente, ha iniziato a scrivere i testi delle sue canzoni. “In futuro, spero di potermi esibire sul palco dell’Eurovision Song Contest” racconta la vincitrice dell’edizione 2023 del talent show “The Voice Kids”.

Ranya Moufidi, 13 anni, vive a Ciserano (Bergamo). E’ nata in Italia da genitori marocchini e conosce ben cinque lingue (italiano, spagnolo, francese, arabo e inglese). Ha coltivato la passione per il canto e la recitazione sin da giovanissima e, in futuro, spera di intraprendere una carriera nel mondo della musica. Anche lei ha sorpreso il pubblico di “The Voice Kids” con il suo talento innato, la sua vivacità e spensieratezza.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in loco, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster France Télévisions e l’European Broadcasting Union (EBU).