Roma, due licei nel mirino

Questa mattina siamo intervenuti immediatamente per la rimozione delle scritte sui muri, che sono state cancellate. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà per i fatti accaduti e speriamo che episodi del genere non avvengano mai più.

La Città metropolitana di Roma, condanna con forza i vergognosi attacchi ai due licei romani “Righi” e Tasso”. Le scritte intimidatorie di stampo neofascista rivolte allo studente militante del collettivo di sinistra non sono degne di un Paese civile; i tanti episodi che avvengono e che riportano a tempi più bui della nostra storia non sono più tollerabili, soprattutto se si manifestano contro l’istituzione scolastica.