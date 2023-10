Città metropolitana e la drammaterapia integrata

E’ iniziato a Palazzo Valentini una narrazione della drammaterapia integrata, un viaggio sostenuto dalla Città metropolitana di Roma e Roma Capitale per facilitare la capacità del partecipante di raccontarsi, risolvere problemi, stabilire delle mete, esprimere emozioni in maniera appropriata, approfondire ed estendere l’esperienza del proprio mondo interiore.

Ad aprire i lavori di presentazione del libro “narraAzioni”, dell’autrice Sandra Pierpaoli, la Consigliera Delegata Cultura e Pari Opportunità della CMRC Tiziana Biolghini, che ha organizzato l’evento con la Presidente della Commissione Politiche Sociale di Roma Capitale, Nella Converti. Presente anche la Consigliera Delegata al Patrimonio di CMRC Cristina Michetelli.

“Questo è un tema appassionante. Sono oltre 20 anni che per i servizi alla persona si tende sempre a cambiare metodologie di approccio verso le persone fragili e spesso non si riesce a centrare l’obiettivo. I sistemi di aiuto e terapici devono essere modellati sulla persona verso la quale vengono applicati, partendo da una metodologia sperimentata, ma che deve plasmarsi sull’individuo in difficoltà. Per questo il metodo integrativo della drammaterapia diventa luogo di confronto per migliorare le competenze e i rapporti interpersonali e rafforzare la flessibilità nel rappresentare ruoli nella vita personale, al tempo stesso accrescendo la flessibilità tra ruoli. Questa metodologia, assolutamente innovativa, riesce a finalizzare il progetto personalizzato e l’altro per un percorso socializzante vissuto nelle relazioni interpesonali. Processi emozionali che sono fondamentali per il miglioramento delle condizioni di vita per i più fragili, che proporremo alla Regione Lazio per farlo includere nel Budget della Salute.”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma