“In cibum”, c’è la ricetta dell’alberghiero di Ladispoli

E’ considerata il “Quartier generale del Food” nel Meridione ed opera da sempre nel settore dell’eccellenza enogastronomica promuovendo iniziative di incontro e formazione per produttori, professionisti della ristorazione, addetti ai lavori e semplici appassionati: è la Scuola di Alta Formazione “In Cibum” diretta da Mariagiovanna Sansone a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, che ha dato vita, martedì 3 ottobre, ad uno degli eventi più importanti dell’anno.

“Si chiama “Cibum extra” – ha spiegato il Prof. Paolo Ferranti, Docente di Pasticceria dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, che ha partecipato all’iniziativa – e il tema scelto per questa terza edizione è significativo, soprattutto per chi, come noi, lavora quotidianamente con gli studenti: “Destinazione Futuro”. Si tratta di un’intensa giornata ricchissima di attività: 18 sessioni, 6 laboratori e 1 Open Space dedicato al networking. Ma il motivo per cui ci troviamo qui oggi – ha aggiunto il Prof. Ferranti – è legato anche e soprattutto alla pubblicazione di una nostra preparazione di Pasticceria nel volume “In Itinere, Viaggio tra generazioni, gusti e territori”. E’ un importantissimo traguardo per l’Istituto Alberghiero, che ci rende felici e orgogliosi”. “Una ricetta, quella che abbiamo voluto realizzare, basata sulla tipicità dei prodotti e dunque sulla storia e sull’identità del territorio. – ha aggiunto il Prof. Ferranti – Soffice Dolcezza al carciofo romanesco su salsa di fragole: questo il nome e il tema della preparazione che ha voluto accendere i riflettori su un prodotto IGP del Lazio presente da tempo immemorabile nella cultura gastronomica, soprattutto rurale, del Centro Italia. E ora, dopo la pubblicazione della ricetta, chiunque potrà cimentarsi nel tentativo di realizzare questo delizioso dolce trovando nel Ricettario “In Cibum” anche alcune importanti informazioni sul nostro Istituto Alberghiero”. Un risultato eccezionale che nasconde un segreto – ha concluso il Prof. Ferranti – che vogliamo condividere con gli animatori ed ispiratori della splendida giornata di oggi. Questo l’insegnamento alla base di “Destinazione Futuro” che porteremo con noi a casa: arrivare al successo tutto sommato è possibile…“basta mettere in ordine, in un’ideale dispensa, gli ingredienti più importanti e irrinunciabili: il lavoro, lo studio, ma soprattutto le emozioni e la passione”.