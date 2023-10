“Cose” all’italiana, tutti assolti a Savona

Nel processo Tirreno Power tutti gli imputati sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”. Lo ha deciso il giudice Francesco Giannone del Tribunale di Savona. A giudizio, con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposi, c’erano 26 tra manager ed ex manager della centrale elettrica di Vado Ligure (Savona). Il procedimento era iniziato nel 2019 dopo un’inchiesta della Procura in seguito alla quale, nel 2014, erano stati sequestrati i due gruppi a carbone, oggi smantellati. L’accusa aveva chiesto tre anni e mezzo per tutti gli imputati tranne due, uno dei quali nel frattempo è morto.